Rabat: Le roi et le Pape ont visité l’Institut Mohammed VI (VIDEO)

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, et le Pape François ont visité, ce samedi à Rabat, l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.

À leur arrivée à l’établissement, le roi et le Souverain pontife ont passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant qu’Amir Al Mouminine et Sa Sainteté le Pape François ne soient salués par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et le directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.

Après la projection d’un film institutionnel sur les objectifs, les missions et les différentes réalisations de l’Institut, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé une allocution devant Amir Al-Mouminine et le Chef de l’Église catholique dans laquelle il a souligné que la formation des imams et des instructrices, mission pour laquelle le Commandeur des Croyants a créé cet Institut, s’inscrit dans son engagement à protéger la religion.

Le Commandeur des Croyants, a-t-il souligné, a procédé, depuis son accession au Trône, à des réformes structurantes et introduit une dynamique de concordance entre les cadres institutionnels de gestion moderne et les finalités de la religion sous différents aspects.

Cette distinction fait que certaines problématiques majeures que rencontre la gestion de l’Islam ailleurs trouvent leurs solutions dans le contexte de la Commanderie des Croyants, a précisé Toufiq.

Par la suite, deux étudiants de l’Institut Mohammed VI se sont succédés à la tribune pour apporter leurs témoignages et faire part de leurs expériences au sein de cet établissement de formation des Imams.

Il s’agit de Hindu Usman, une étudiante originaire Nigériane, qui s’est dit convaincue qu’après l’obtention du diplôme et le retour dans son pays, elle serait en mesure d’apporter les preuves et de convaincre que la religion appelle à la paix et à faire le bien, soulignant que le croyant ne rend compte de ses actes qu’à Dieu seul et que les femmes et les hommes sont égaux dans leurs droits devant les gens et devant Dieu.

Elle a assuré qu’elle va consacrer son temps et ses efforts pour promouvoir la prise de conscience au service de la paix et contre la violence au nom de la religion, grâce à l’expérience et au savoir acquis au sein de l’Institut Mohammed VI.

Aboubakr Hmaidouch, un étudiant français d’origine maghrébine, a fait remarquer que la communauté musulmane en France a grand besoin d’imams et de prédicatrices pour que les valeurs de la religion contribuent au vivre ensemble et au bien-être spirituel au sein de la société.

Il a rappelé qu’après les attentats terroristes ayant frappé la France en 2015, il a ressenti le besoin “d’acquérir des connaissances et un savoir communiquer” pour être efficace au sein d’une “société formatée par des courants multiples et parfois par des idées toutes faites”.

Grâce à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams morchidines et morchidates, “j’ai pu accéder à une formation solide en sciences religieuses traditionnelles et à des connaissances en sciences humaines modernes”, a-t-il dit.

Cette visite a également été marquée par des chants religieux de tradition musulmane, chrétienne et hébraïque, exécutés par l’Orchestre Philharmonique du Maroc.

Au terme de cette rencontre, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a remis à Sa Sainteté le Pape François “Le guide de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates”, ainsi que des publications de l’Institut en relation avec la religion chrétienne, en langues arabe et anglaise.

A l’issue de cette visite le roi Mohammed VI, accompagné du prince Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a pris congé de son illustre hôte.

