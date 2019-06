Rabat: le prince Moulay Rachid était au Polo Club Souissi

Le prince Moulay Rachid a présidé, ce samedi au Polo Club Souissi à Rabat, la finale de la 3e édition du Trophée International Mohammed VI de Polo, organisée par la Garde Royale du 9 au 15 juin, sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI.

A son arrivée au Polo Club Souissi, le prince Moulay Rachid a été accueilli par le général de division Mimoun Mansouri, commandant la Garde Royale et président de la Fédération royale marocaine de polo.

Par la suite, le prince a passé en revue un détachement des lanciers de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires. Les chefs de délégations des équipes participantes ont été présentés au prince Moulay Rachid qui a donné le coup d’envoi de la troisième manche de la finale.

Moulay Rachid a ensuite rejoint la tribune officielle pour assister aux deux dernières manches de la finale de la 3e édition du Trophée International Mohammed VI de Polo.

Au terme de cette compétition, le prince a assisté à un défilé des équipes participantes avant de procéder à la remise du trophée de cette 3e édition au capitaine de la sélection nationale (A), Mohamed Lamhamdi, et du deuxième prix au capitaine de l’équipe du Portugal qui a participé à la finale, avant de poser pour une photo souvenir avec l’équipe championne, l’équipe finaliste et l’ensemble des équipes participantes à cette grande manifestations sportives.

S.L. (avec MAP)