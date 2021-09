Rabat: le PJD se positionne dans l’opposition

Le secrétariat régional du Parti de la Justice et du Développement a pris la décision de se positionner dans l’opposition, au niveau de Rabat.

De même que ledit secrétariat a appelé, pendant la composition des Conseils communaux, à couper la route à ceux qu’il qualifie de « corrupteurs et de professionnels de la fraude électorale » et de s’opposer aux multiples facettes de la corruption et de la dilapidation des deniers publics, perpétrées par certaines « entités électorales ».

Reprenant les propos de Saâdeddine el Othmani, la même source considère que les résultats du triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre sont « incompréhensibles et illogiques », comme ils ne reflètent pas le poids véritable des partis politiques.

L.A.