Rabat: le père d’un élève agresse une enseignante

Le Bureau régional de la Fédération nationale de l’enseignement a annoncé qu’une professeure d’économie a été victime d’agression, vendredi 24 février, perpétrée par le père d’un élève, au lycée Omar Al-Khayyam à Rabat.

Dans un communiqué, ledit Bureau exécutif a expliqué que le mis en cause a réussi à s’introduire au sein de l’établissement scolaire et a agressé l’enseignante qui était en train de faire son cours. Cette agression caractérisée n’a pu cesser que par l’intervention du directeur du lycée, de ses proches assistants et d’autres cadres administratifs, a précisé le communiqué.

De ce fait, la Fédération nationale de l’enseignement a exprimé son soutien inconditionnel à la professeure lâchement agressée et son adhésion totale en vue de sa défense de la victime, comme elle a promis de veiller au suivi de ce dossier.

La même instance a aussi lancé un appel demandant l’intervention urgente garantissant la sécurité au sein des établissements scolaires et la mise à disposition des apprenants et des cadres pédagogiques et administratifs de moyens adéquats et efficaces de protection.

Comme il a été aussi demandé le recours à des lois stipulant la poursuite judiciaire de quiconque importune, de quelle manière que ce soit, la quiétude et le respect dus à ces lieux d’instruction et d’éducation.

L.A.