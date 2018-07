Rabat: le nouveau prix des tickets de bus

Le groupement Alsa et City Bus Transport a remporté la gestion déléguée du transport urbain par autobus de Rabat, Salé et Témara. Une bonne nouvelle pour les usagers de ce moyen de transport qui auront désormais droit à un service de qualité et des véhicules de dernière génération. Mais tout a un prix…

Les tarifs des tickets connaîtront, en effet, une hausse d’un dirham, passant de quatre à cinq dirhams. Le groupement vient de l’annoncer ce jeudi 26 juillet, soulignant que ce nouveau prix ne changera pas pendant quatre ans. A partir de la 5ème année, les Rbatis devront payer 5.50 dirhams avant de passer à six dirhams à partir de la 9ème année jusqu’à la fin du contrat de 15 ans renouvelable pour sept ans.

Le prix de la carte d’abonné a été fixé à 150 dirhams entre la 1ère et la 4ème année, 160 dirhams entre la 5ème et la 8ème et 170 dirhams vers la 9ème.

Selon Hespress, Alsa servira les régions de Rabat, Salé, Bouknadel, Shoul, Témara, Skhirat, Harhoura, Sabah, Ain Aouda, Oum Azza, Sidi Yahya Zair, Ain Atik, Menzeh et Mers Al Khir.

Dès le démarrage du service, l’entreprise mettra en place un parc circulant de 350 autobus à partir de la 1ère année, promettant d’atteindre le nombre de 430 à partir de la 8ème. En parallèle, elle s’est engagée à répondre aux besoins des clients en ajoutant d’autres autobus en cas de besoin et en leur assurant la sécurité, le bon accueil, le wifi et l’hygiène à bord des véhicules.

