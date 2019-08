Rabat: le nouveau chargé d’affaires US a un message pour vous (VIDEO)

David J. Greene a été nommé chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis, à Rabat. Il succède ainsi à Stephanie Miley dont le départ a eu lieu il y a quelques jours.

Sur ses réseaux sociaux, l’ambassade USA a publié un enregistrement vidéo du nouveau chargé d’affaires. Celui-ci y a présenté ses voeux aux Marocains, à l’occasion de l’Aïd al-Adha. Et dans un arabe littéraire impeccable, s’il vous plaît!

David Greene a ajouté qu’il n’y a pas meilleure occasion, au Maroc, que l’Aïd Al-Adha pour s’adresser aux Marocains. “Je suis le nouveau chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis à Rabat. Permettez-moi de vous exprimer mon bonheur d’être de retour au Maroc. J’avais déjà eu l’occasion de travailler à Rabat il y a quatre ans de cela. Et ma famille et moi-même y avions passé d’agréables moments”, a-t-il tenu à rappeler.

À noter, par ailleurs, que Donald Trump avait nommé David Fisher au poste d’ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique auprès du Royaume du Maroc, en novembre 2017. L’ancien ambassadeur, Dwight Bush, avait annoncé son départ au début de la même année, après l’élection de Trump en tant que président du pays de l’Oncle Sam.

Larbi Alaoui

عيد مبارك سعيد من طرف القائم بالأعمال الجديد David J. Greene في السفارة الأمريكية في الرباط.

Eid Mubarek from our new Chargé d'affaires, David J. Greene. pic.twitter.com/EPNQmcf6Il

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) August 10, 2019