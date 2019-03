Rabat: le ministère de Bassima Hakkaoui pris d’assaut

Les diplômés chômeurs malvoyants et non-voyants ont pris d’assaut ce mardi 12 mars le siège du ministère de la famille et de la solidarité à Rabat.

Dans une déclaration à Le Site info, Mustapha Dehhani a indiqué que cette initiative est une réponse aux provocations de la ministre Bassima Hassakoui.

Le membre des coordinations des diplômés chômeurs a précisé que ces derniers comptent se suicider au sein du ministère à cause des promesses non tenues de la ministre, précisant qu’ils sont munis de produits inflammables. «Cela fait 5 mois qu’on attend, en vain. Si la ministre refuse de nous trouver une solution, on va se suicider», a-t-il menacé.

Mustapha Dehhani a également souligné que les diplômés chômeurs malvoyants et non-voyants se sont réunis le 19 février avec Bassima Hakkaoui qui, selon lui, a tout fait pour les provoquer. «La ministre nous a affirmé qu’elle ne craignait pas nos protestations», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que tous les fonctionnaires du ministère ont quitté les lieux après la prise d’assaut.

