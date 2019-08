Rabat: le fils d’un haut responsable renverse deux policiers

Le fils d’un haut responsable dans une institution religieuse a été arrêté jeudi 29 août après avoir renversé deux policiers à l’entrée de Rabat. Il a été présenté devant le procureur du roi qui a décidé de le placer en détention provisoire en attendant la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de cette affaire.

Selon Al Akhbar, le mis en cause de 35 ans, qui était à bord d’un 4×4, a volontairement renversé les deux policiers au niveau d’un barrage de police et engendré d’importants dommages matériels. Ces derniers lui avaient retiré son permis, quelques heures plus tôt, à cause d’une infraction routière, ce qui a provoqué sa colère.

La même source a précisé que les deux victimes ont été grièvement blessées, soulignant que le coupable sera poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation.

