Rabat : Le Festival Jazz au Chellah retrouve son public, voici le programme

Le Festival Jazz au Chellah sera de retour du 29 septembre au 2 octobre 2022 à l’intérieur des remparts du Chellah à Rabat. Pour sa 25ème édition, le Festival Jazz au Chellah continue de créer des ponts musicaux entre l’Europe et le Maroc. Ce festival est organisé par l’Union européenne depuis 1996 sous le signe Jazz européen- musiques marocaines.

Cette année, et durant quatre jours, le Festival Jazz au Chellah programmera deux concerts de rencontres- fusions par soir. Plus de 50 musiciens d’Europe et du Maroc se retrouveront sur scène pour des concerts inédits où se mélangent les styles et les genres. « Le jazz est une musique qui nous a permis à l’Union européenne de proposer une plateforme musicale unique : celle de la rencontre et des fusions inédites entre le jazz européen et les répertoires musicaux de toutes les régions du Royaume. » a déclaré Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc. « A l’image du partenariat Maroc-Union européenne, nous avons basé le festival Jazz au Chellah sur le dialogue, l’échange et le respect mutuel ».

De la jeunesse, des talents au féminin et des premières

La soirée d’ouverture aura lieu le 29 septembre et sera celle des premières fois : Le quartet multinational Arifa présente son dernier projet musical de partage Orient-Occident et invite sur scène le nouveau duo Soukaina Fahsi, chanteuse, compositrice et véritable étoile montante de la jeune scène marocaine, et Aziz Ouzous, chanteur et grand spécialiste du Ribab amazigh.

En deuxième partie, le public aura rendez-vous avec Magic Spirit Quartet, fruit d’une rencontre humaine entre le trompettiste suédois Goran Kajfes et le « magicien des rencontres » Majid Bekkas qui remonte à la 10ème édition du Jazz au Chellah, et dont la volonté est de construire des passerelles musicales entre les deux continents. L’album de Magic Spirit Quartet a été salué par le public et est considéré comme l’un des meilleurs albums « Musique du monde » en 2020 par BBC Music Magazine. Et pour célébrer Rabat Capitale Africaine de la culture, le quartet invite Joseph Bessan Kouassi, artiste béninois, spécialiste des percussions africaines.