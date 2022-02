Rabat: le Centre hospitalier Moulay Youssef ouvre ses portes

Le Centre Hospitalier Moulay Youssef de Rabat ouvre ses portes, lundi 28 février, pour recevoir les malades et blessés après l’achèvement des travaux de construction et sa dotation en matériel médical et logistique et après avoir rempli les conditions de sécurité, indique vendredi un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

La mise en service du centre hospitalier intervient en application des Hautes Directives Royales relatives au lancement d’une profonde réforme et réhabilitation du secteur de la santé, et dans le cadre du développement de l’offre de santé pour accompagner le lancement des Chantiers Royaux de protection sociale et le rapprochement des services sanitaires des citoyens et citoyennes, ajoute le communiqué.

Cet établissement sanitaire a été construit sur une superficie de 31.173 mètres carrés, avec une capacité de 300 lits, pour un coût total de 580 millions de dirhams et bénéficiera à une population d’environ cinq millions de personnes.

Le Centre Hospitalier Moulay Youssef dispose de plusieurs unités, services médicaux et salles de soins qui ont été construits selon des standards élevés et équipés des derniers équipements biomédicaux.

Ainsi, ce centre hospitalier compte une unité de soins qui comprend un service médical d’une capacité de 60 lits, un service mère-enfant, un service pédiatrique d’une capacité de 30 lits, et une maternité: obstétrique 60 lits, gynécologie 15 lits, néonatologie et prématurés 8 lits, en plus d’une unité de chirurgie générale de 60 lits.

Il compte aussi un service de chirurgie générale de 60 lits, dont 15 lits de chirurgie ambulatoire, un service d’orthopédie, articulations et neurochirurgie, un service d’ophtalmologie, ORL, un service de chirurgie cardiovasculaire, neuf blocs opératoires et une salle d’observation post-opératoire d’une capacité de 15 lits, en plus du service de réanimation d’une capacité de 12 lits.

Quant au service médico-technique, il comprend une unité de radiologie composée de 7 salles, disposant notamment d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique IRM, un appareil d’imagerie médicale à rayons X et un scanner.

De plus, le centre hospitalier dispose d’un laboratoire de biochimie, d’hématologie, d’immunologie, de bactériologie et d’histopathologie.

L’établissement hospitalier dispose également d’une unité de soins ambulatoires et comprend un centre de prélèvement et de rééducation médicale. Il dispose également d’une unité d’urgences et de soins intensifs (unité d’urgence de 8 lits) et d’une salle de soins d’urgence vitale (quatre lits pour adultes et un lit pour enfants).

Ce centre hospitalier comprend également un service de pharmacie hospitalière, des unités d’administration et de gestion, des unités de soutien et d’autres installations.

Pour assurer le fonctionnement de ces services, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a mobilisé des effectifs médicaux, infirmiers, administratifs et techniques, dont 100 médecins femmes et hommes, 143 infirmiers et infirmières, 42 administrateurs, en plus de 140 cadres de soutien.

Ainsi, le Centre Hospitalier Moulay Youssef fournira des services de santé et de soins de haute qualité et renforcera les services de proximité, d’autant plus qu’un certain nombre de citoyennes et de citoyens se trouvent obligés de se rendre au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina pour se faire soigner ce qui constitue, selon le communiqué, une lourde charge pour ce pôle universitaire vers lequel affluent malades et blessés de plusieurs villes et régions.

La construction et l’équipement du Centre Hospitalier Moulay Youssef de Rabat reflètent le dynamisme continu du secteur de la santé grâce aux Hautes Directives Royales et les initiatives et projets dans lesquels le Maroc s’est engagé et qui ont permis de faire face aux différents défis auxquels fait face le système de santé en vue de relever le défi de la proximité et de la qualité.