Rabat: Lalla Zineb a reçu le DG de Renault Maroc

La princesse Lalla Zineb, présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, a reçu mardi au siège du Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille à Rabat, Marc Nassif, Président de la Fondation Renault Maroc et Directeur Général du Groupe Renault Maroc et ses collaborateurs.

Lors de cette audience, la princesse Lalla Zineb, a salué vivement l’action sociale et humanitaire de la Fondation Renault et sa précieuse contribution à l’amélioration des conditions de prise en charge de ces enfants, notamment ceux en situation de vulnérabilité et de handicap, indique un communiqué de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE). En rappelant le rôle de la Ligue dans la promotion des actions de protection et d’encadrement des pensionnaires des centres d’accueil de la LMPE, implantés dans les différentes régions du Royaume, la princesse a mis en exergue les efforts des acteurs et partenaires en faveur des bénéficiaires et leur participation active dans l’exécution du plan d’action de la Ligue et la réalisation de ses projets sociaux, souligne le communiqué, ajoutant que ces projets visent l’extension de la capacité d’accueil des structures existantes et l’amélioration de la qualité des prestations fournies à la population cible, conformément aux orientations du roi Mohammed VI.

De son côté, Nassif a salué l’action de la Ligue dans le domaine de la protection et la prise en charge des enfants sans protection familiale, tout en remerciant la princesse d’avoir associé le Groupe Renault Maroc à cette action humanitaire. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, entreprise et mécénat, axée notamment sur deux piliers centraux: l’inclusion et le développement des solutions de mobilité solidaire.

Il a, en outre, souligné que la mise à la disposition de la Ligue de deux véhicules utilitaires témoigne de l’intérêt particulier qu’accordent la Fondation et le Groupe Renault Maroc aux actions sociales menées par les acteurs nationaux, en faveur de l’enfance en situation de précarité. Il est à signaler qu’avant d’être reçu par la princesse, Marc Nassif et la délégation qui l’accompagnait, ont effectué une visite des différents services et structures d’accueil du centre Lalla Meriem. Les responsables de l’établissement leur ont donné des explications sur le processus d’admission et de la prise en charge des pensionnaires, ainsi que les différentes prestations fournies aux bénéficiaires, sous l’encadrement d’un personnel qualifié et spécialisé dans le domaine, note le communiqué.

La visite de Nassif au centre Lalla Meriem fait suite à la signature d’une convention de partenariat entre les deux parties, dans laquelle la Fondation offre à la Ligue deux véhicules de transport collectif, dont l’un est dédié au transport des enfants en situation de handicap. En vertu de cette convention, la Fondation Renault Maroc et la Ligue s’engagent à œuvrer conjointement pour garantir un appui aux actions d’aide et de solidarité, ayant pour objectifs la promotion de la mobilité et l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants sans protection familiale, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)