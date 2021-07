Rabat: Laila, la gagnante de « Master Chef Maroc », exclue d’un restaurant à cause du voile

Laila Chini, la gagnante de «Master Chef Maroc», a été victime d’un acte haineux et raciste à Rabat, à cause de son voile.

La jeune femme a été, en effet, interdite d’accéder à un restaurant à cause du foulard et a tenu à dénoncer cet acte stigmatisant sur ses réseaux sociaux. «Et dire que le Maroc est un pays musulman. C’est raciste et discriminant. C’est la première fois que je vis une chose pareille. J’ai visité de nombreux pays mais je n’ai jamais été interdite d’accéder à un restaurant à cause de mon voile», a dénoncé Laila sur son compte Instagram.

L’affaire a fait réagir la Toile et les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation, appelant même au boycott du restaurant concerné. Ils ont également conseillé à Leila de porter plainte contre les responsables du restaurant afin que justice lui soit rendue.

Suite à ce tollé, l’établissement a présenté ses excuses à Laila Chini, assurant que les femmes voilées sont les bienvenues et que cet acte ne se reproduira plus jamais.

