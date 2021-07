Rabat: Laftit s’entretient avec la ministre italienne de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, ce vendredi à Rabat, une réunion de travail avec son homologue italienne, Luciana Lamorgese, à laquelle ont pris part des responsables des Départements de l’Intérieur des deux pays.

A cette occasion, Laftit a relevé la qualité de la coopération entre les ministères de l’Intérieur du Royaume du Maroc et de la République italienne, qui est appelée à se renforcer davantage, eu égard aux nombreux défis, sécuritaire et migratoire en particulier, qui se posent aux deux pays, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a rappelé, à cet égard, que l’approche responsable et la coopération efficiente sont les outils idoines pour répondre à ces défis.

S’agissant de la coopération policière, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, le ministre de l’Intérieur s’est félicité de la collaboration fructueuse entre les services de sécurité des deux pays, marquée par une coordination régulière et un échange permanent d’informations et de renseignements.

Concernant la question des mineurs non accompagnés en situation irrégulière, Laftit a rappelé l’engagement clair et ferme du Royaume du Maroc à accepter le retour des mineurs non accompagnés dûment identifiés, souligne la même source.

Dans cette optique, il a rappelé que les Départements marocains concernés s’activent pour le règlement définitif de cette question en application des Très Hautes Instructions du roi Mohammed VI.

Au terme de cette réunion, Laftit a précisé que la rencontre avec la ministre italienne de l’Intérieur revêt une importance particulière et contribuera indéniablement à renforcer les relations de coopération entre les deux ministères et à rapprocher davantage les points de vue sur les questions prioritaires d’intérêt commun, conclut le communiqué.

Après sa rencontre avec Laftit, la ministre italienne de l’Intérieur a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

