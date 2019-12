Rabat: l’affaire “Bab Darna” prend une nouvelle tournure

Selon une source concordante de Le Site info, les nombreuses victimes du projet immobilier fictif de “Baba Darna Group” ne comptent pas rester les bras croisés face à cette grande escroquerie.

Ainsi, elles s’apprêtent à observer un sit-in de protestation devant le siège du Parlement, à Rabat, dans les prochains jours. La date choisie de cette manifestation est le 22 décembre courant et sera l’occasion à tous les citoyens arnaqués de demander aux responsables de leur rendre justice.

Pour rappel, rapporte la même source, les personnes escroquées avaient déjà manifesté devant le le tribunal de première instance de Ain Sebaâ , à Casablanca.

D’un autre côté, Me Mourad Elajouti, l’un des membres du Comité de défense des victimes de “BabDarna Group”, a révélé que six personnes ont été interpellées, jusqu’à présent, pour leur implication dans cette grande affaire d’escroquerie immobilière. Et parmi celles-ci, le directeur général de la société, un notaire, un comptable, le responsable financier, ainsi que la directrice commerciale.

LIRE AUSSI: Affaire «Bab Darna»: les révélations exclusives de l’avocat des victimes (VIDEO)

L.A.