Rabat: l’actrice Raouia attaquée par un chien

L’actrice marocaine Fatima Hernadi, plus connue sous le nom de Raouia, a été attaqué par un chien errant à Rabat. Mordue par l’animal, l’artiste a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé, indiquant qu’elle l’a échappé belle et que la situation aurait pu être plus grave.

«Je me porte bien. Je remercie Dieu de m’avoir sauvé. Hamdoulilah. Je remercie également tous ceux qui ont tenu à prendre de mes nouvelles» a confié Raouia à Ralia.

Dans plusieurs villes marocaines, rappelons-le, il devient assez fréquent d’entendre parler de citoyens ayant été attaqués par des chiens errants. Ce qui ne fait que susciter une inquiétude grandissante au sein des familles qui craignent pour leur sécurité et, surtout, pour celle de leurs enfants.

H.M.