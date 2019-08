Rabat: la villa de Hakim Benchamach cambriolée

La villa du président de la chambre des conseillers Hakim Benchamach a été cambriolée. Selon des sources concordantes de Hespress, plusieurs bijoux précieux, des montres de luxe et de grosses sommes d’argent ont été détournés de cette résidence située au quartier Souissi à Rabat.

Les mêmes sources ont précisé que ce cambriolage a eu lieu lorsque Hakim Benchamach et sa famille étaient en voyage. Et d’ajouter que les objets de valeurs qui ont été volés appartiennent à l’épouse de celui qui est aussi secrétaire général du PAM. On apprend également que des millions de centimes ont été dérobés par les malfrats. Une enquête aurait d’ailleurs été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et identifier les coupables.

Rappelons que Hakim Benchamach avait été violemment critiqué après avoir acquis, il y a quelques mois, une villa au luxueux quartier Souissi, coûtant pas moins de 10 millions de dirhams. Plusieurs voix se sont levées à l’époque, appelant les autorités à enquêter sur les fortunes des politiciens.

S.L.