Rabat: la vidéo d’une Asiatique traitée de “Corona” suscite l’ire de la Toile

Une nouvelle vidéo a déclenché, ce mardi, un tollé sur les réseaux sociaux au Maroc. On y voit un groupe de “citoyens” en train de s’en prendre verbalement à une touriste asiatique dans un souk de Rabat, la traitant de “corona” -allusion faite à certains pays asiatiques où le virus mortel se propage dangereusement-.

En réponse à cette provocation, la touriste a menacé ces petits voyous inconscients et racistes de publier la vidéo sur YouTube. D’ailleurs, la séquence n’a pas manqué de faire réagir, suscitant l’ire et l’indignation des internautes. Plusieurs d’entre eux ont qualifié ce comportement de “raciste” et de “scandaleux”.

Un agissement qui ternit incontestablement l’image du tourisme de la capitale et, plus globalement, celle du Maroc.

