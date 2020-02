Rabat: la vidéo de deux ados et un chien indigne la Toile

Deux adolescents ont fait preuve d’une insouciance et d’une imprudence extrêmes. Ils se sont accrochés à la dernière voiture du tramway Rabat-Salé, avec un troisième voyageur clandestin: leur chien.

La vidéo de ce trio risquant ainsi sa vie et ayant pu provoquer un accident, à Dieu ne plaise, du tram de la ligne n°2, à destination de l’hôpital Moulay Youssef, a fait le tour des réseaux sociaux. L’enregistrement, dont Le Site info détient copie, a été filmé par l’un des passagers du tramway et a été largement diffusé et commenté,surtout via WathsApp.

A signaler que la date de l’incident inconscient n’est pas connue et qu’aucun communiqué officiel de la société du tramway de Rabat-Salé n’a été publié,pour l’heure,à ce sujet.Pour en savoir davantage,Le Site info a essayé à maintes reprises de contacterladite société dont le téléphone est demeuré aux abonnés absents.

Quant aux internautes,ils n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation à l’encontre de tels comportements périlleux et imprudents,ayant mis en danger la vie des mis en cause,mais surtout celle des passagers du tram.

L.A.