Rabat: la vérité sur le décès d’une jeune fille après avoir reçu le vaccin anti-covid

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Avicenne de Rabat a démenti catégoriquement, vendredi soir, le décès à l’hôpital des spécialités d’une étudiante suite à sa vaccination contre la Covid-19, stigmatisant « les données erronées » et « les allégations tendancieuses » véhiculées à cet effet.

« Suite à la circulation d’informations et de données erronées au sujet du décès d’une étudiante (T.F) à l’hôpital des spécialités de Rabat, après qu’une dose du vaccin anti-Covid lui a été administrée, la direction du CHU Avicenne dément catégoriquement ces allégations tendancieuses et affirme que la cause de la mort n’a aucun rapport avec le vaccin, sur la base d’examens et d’analyses médicaux approfondis inclus au rapport médical », assure l’établissement hospitalier dans un communiqué.

La même source insiste que l’opération de vaccination se déroule dans « des conditions normales », de même qu' »aucune complication grave ou décès n’a été signalé parmi les citoyennes et les citoyens qui se font vacciner dans ce centre ».

En dénonçant « ces allégations tendancieuses visant à perturber les efforts nationaux déployés pour vacciner les catégories cibles et à saper l’action des autorités sanitaires par la fabrication et la diffusion d’informations dénuées de tout fondement », la direction du CHU souligne que « de tels comportements répréhensibles ne vont nullement la détourner de la poursuite des efforts pour faire face à la pandémie et à réaliser l’immunité collective, à l’horizon d’un retour à la vie normale ».

S.L. (avec MAP)