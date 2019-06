Rabat: la police convoque le député du PJD accusé de triche

La police de Rabat a convoqué ce lundi 10 juin Noureddine Kchibel, le député du PJD candidat libre au bac et qui a été pris en flagrant délit de fraude samedi dernier pendant qu’il passait l’épreuve du Français dans un lycée de Rabat.

Selon une source de Le Site info, le PJDiste sera entendu suite à cette affaire, d’autant plus que trois smartphones ont été trouvés en sa possession pendant l’examen.

Ce scandale continue de faire couler beaucoup d’encre bien que le PJD tente tant bien que mal de défendre Noureddine Kchibel. Sur sa page officielle, Nizar Khayroun, également membre du parti de la Lampe, a assuré que le député a décidé de passer son bac pour «acquérir de nouvelles connaissances» et non pour servir sa carrière professionnelle.

«Noureddine Kchibel m’a dit qu’il a trois diplômes : le premier en management et qualité, le second en Télécommunications et le troisième en électricité. Il a également une société connue au niveau national et africain», a confié Khayroun.

Rappelons que la commission de contrôle, après l’avoir pris en flagrant délit de triche, a saisi les téléphones et lui a interdit de poursuivre l’examen. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette affaire. Indiquant avoir “oublié” ces téléphones dans ses poches, Kchibel fait également l’objet d’une enquête menée par son propre parti.

Ironie du sort, le député aurait été parmi ceux qui ont voté en faveur de la loi 02.13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires.

