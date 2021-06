Rabat: la piscine municipale va enfin rouvrir

Après plus d’un an de fermeture pour cause du covid-19, la piscine municipale de Rabat, située au quartier Yaakoub Al Mansour, va rouvrir ce mercredi.

Dans une publication sur Facebook, le militant associatif Abdelali Errami a indiqué que la piscine rouvrira ses portes, tout en veillant au respect des mesures sanitaires mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

D’après une source de Le Site info, les préparatifs pour la réouverture de la piscine municipale ont commencé il y a quelques jours. Les autorités locales ont placé des affiches à l’entrée, rappelant le tarif d’accès fixé à 10 dirhams, les parasols ont été installés et les lieux ont nettoyés et désinfectés pour accueillir les estivants, précise-t-on.

Pour rappel, cette infrastructure, qui s’étend sur une superficie de 17.000 m2 sur la côte atlantique au niveau du quartier Yaacoub Mansour, dispose de quatre bassins réservés aux différentes tranches d’âge, ainsi que d’autres dépendances dont des vestiaires, des échoppes et des parkings pour véhicules et motos.

H.M.