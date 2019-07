Rabat: la piscine municipale a ouvert ses portes (PHOTO)

La nouvelle piscine municipale de Rabat, située au quartier Yaakoub Al Mansour, a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 4 juillet. Le prix du ticket d’entrée a été fixé à 10 dirhams seulement, ce qui permet à toutes les catégories sociales d’en profiter.

Abdelali Rami, militant associatif, avait indiqué à Le Site info que cette piscine de la capitale fait partie des plus grandes d’Afrique. Et d’ajouter: “J’appelle donc les Rbatis à prendre soin de ce bijou et à veiller à sa propreté”.

Rappelons que cette piscine, qui avait ouvert provisoirement dimanche 23 juin pour effectuer quelques essais, avait été le théâtre de certains incidents pour le moins désolants. Un jeune homme, à vélo, s’était introduit dans les lieux et s’était jeté dans la piscine.

Quelques personnes présentes sur place, munies de leurs smartphones, n’ont pas manqué d’immortaliser le moment et de partager la vidéo sur la Toile, créant ainsi un véritable tollé. Espérons que les Rbati respecteront leur nouvelle piscine.

N.K.