Rabat: la photo de deux enfants accrochés au tram déclenche la colère de la Toile

De quoi laisser pantois et de susciter indignation, colère mais aussi crainte pour la vie de ces deux enfants d’une inconscience totale!

La photo les montrant accrochés au tram de la capitale, publiée samedi dernier, n’a pas manqué d’interpeller les réseaux sociaux. Et ces gosses mal éduqués, se prenant pour des super-héros pour épater copains et copines et aussi pour « économiser » quelques sous, ont pris ce risque énorme afin de passer quelques heures à la plage.

A signaler que la date exacte où cette photo a été prise n’est pas précisée, mais elle doit sûrement être assez récente. En tout état de cause, elle fait craindre le pire et la récidive d’autres écervelés du genre.

Surtout si des mesures ne sont pas prises dans ce sens par la société du tramway de Rabat-Salé qui, pour l’heure, reste motus et bouche cousus sur cet incident ayant pu se transformer en véritable drame.

A.Z.