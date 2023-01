Rabat: la maman du jeune athlète sans chaussures de sport se confie

Rayane est le prénom du jeune athlète ayant participé à une course de demi-fond, à Tamesna, en courant sans chaussures de sport, les pieds seulement emmitouflés dans des morceaux de carton et de tissu.

La photo de ce courageux garçon, courant sur un parcours en terre dure et pénible, dans les conditions lamentables précitées avait fortement ému les internautes, en particulier, et tous les Marocains, en général.

Cette fois-ci, l’on sait davantage sur les conditions sociales véritables de Rayane et des membres de sa famille par l’intermédiaire de sa maman, s’appelant Chafia. Celle-ci a expliqué que son fils a dû courir en enveloppant ses pieds de morceaux de carton et de tissu car ses chaussures de sport ont lâché et se sont déchirées juste au moment du départ de la course.

Tenant absolument à concourir, Rayane n’a donc pas trouvé d’autre solution que de se débrouiller comme il l’a fait pour moins souffrir s’il avait décidé de courir carrément pieds nus.

Dans une déclaration à le Site info, Chafia a expliqué que Rayane, 11 ans, est élève de la 5ème année du cycle primaire et tient à participer à toutes les compétitions sportives. Et son vœu le plus cher est de parvenir à devenir champion de demi-fond afin de présenter dignement son pays.

Et Chafia d’ajouter que la situation sociale de la famille est difficile et très précaire et qu’elle est obligée de travailler comme femme de ménage afin de subvenir aux besoins les plus indispensables des siens. « Je déploie tous mes efforts pour que mes enfants puissent vivre », a-t-elle courageusement souligné.

Notre interlocutrice a poursuivi qu’elle vit avec son mari, qui est chômeur, et leur fils Rayane dans la région de Hay Al Barid, au quartier Yacoub El Mansour, à Rabat. Et ce, dans une maison délabrée, sans toit, en précisant tristement: « Ce sont la pluie et le vent qui subsistent de nous ».

Pour rappel, à la vue de la photo de Rayane, courant sans chaussures de sport, les citoyens ont dénoncé cette situation pitoyable et ont vivement reproché aux responsables et aux organisateurs de cette compétition sportive leur laisser-aller; leur demandant qu’ils se devaient de fournir l’équipement sportif adéquat à ce jeune athlète courageux.

