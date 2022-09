Rabat: la FDG s’insurge contre l’absence de pistes cyclables

Le groupe parlementaire de la Fédération démocratique de la gauche (FDG), au Conseil de la ville, a vivement critiqué l’absence de pistes cyclables et celle de parkings pour vélos à la capitale du Royaume.

Dans une question adressée à la présidente du Conseil communal de Rabat, la FDG a souligné que la ville, en palliant les problème précités, est susceptible d’ambitionner compter parmi les villes vertes. Cependant, cette ambition légitime se heurte à l’absence de décisions adéquates, en mesure d’encourager les habitants et les visiteurs à franchir le pas, a déploré la FDG.

Une prise de mesures sérieuses, a ajouté la même source, contribuera à faciliter l’opération et participera à la diminution de la pollution de l’environnement et aux embouteillages constants et bruyants, à l’instar de plusieurs pays qui ont adopté le vélo comme moyen de transport le plus efficace et le plus écologique, s’inscrivant ainsi dans une logique de développement durable et garantissant la sécurité routière citadine.

Aussi, la Fédération démocratique de gauche a-t-elle appelé la maire RNIste de la capitale du Royaume, Asmaa Rhlalou, à faire de Rabat une cité comptant parmi les villes vertes, celles « amies de l’environnement » et ce, en encourageant les citoyens à opter pour le vélo comme moyen de transport urbain, tout en faisant en sorte de leurs procurer l’infrastructure nécessaire pour ce faire.

L.A.