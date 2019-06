Rabat: la famille royale célèbre un événement jeudi

La famille royale célèbre ce jeudi, le 49ème anniversaire du prince Moulay Rachid. Cet événement est l’occasion de passer en revue les principales activités officielles du prince et de revenir sur sa biographie.

Né le 20 juin 1970 à Rabat, le prince Moulay Rachid obtient, en mai 1993, avec mention “très bien”, une licence en Droit public (option Administration interne) et un diplôme en Droit comparé à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat.

Trois ans plus tard, il obtient, en juin 1996, avec mention “très bien”, le deuxième certificat d’études supérieures (option Relations internationales). Moulay Rachid va soutenir publiquement, le 18 mai 2001, à l’université Montesquieu-Bordeaux IV, une thèse de Doctorat en Droit sur “l’Organisation de la Conférence Islamique : étude d’une organisation internationale spécifique”, avec mention très honorable et les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication eu égard à l’intérêt du sujet et la qualité du travail.

Depuis 1997, le prince préside aux destinées de la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a indubitablement insufflé une nouvelle dynamique. Dans le même esprit et avec le même engagement, le Prince assure la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse (FRMTAC), de la Fondation du Festival international du film de Marrakech et de l’Association du Trophée Hassan II de golf.

Il s’est engagé, depuis son plus jeune âge, dans diverses actions, prenant part aux différentes activités Royales et présidant des activités officielles, ainsi que des manifestations d’envergure aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, dans les domaines sportif, social et culturel, entre autres. Moulay Rachid représente également le roi Mohammed VI dans d’importants événements nationaux et internationaux, pour le rayonnement du Maroc sur les scènes régionale et internationale. Dans ce sens, il a entrepris d’intenses activités et pris part à d’importants événements et manifestations durant les 12 derniers mois.

Le 1er décembre 2018, Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, accompagné des princesses Lalla Meryem et Lalla Oum Kaltoum, a présidé, au Palais des Congrès de Marrakech, un dîner offert par le roi.

Le 3 décembre, à Katowice, en Pologne, il a lu un message adressé par le roi Mohammed VI aux participants des travaux de la 24ème conférence des parties signataires de la Convention-cadre de l’ONU sur le changement climatique (COP24).

Le 14 janvier 2019, il a représenté le roi à la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi et à la remise des prix de la 11è édition du “Prix Cheikh Zayed de la durabilité”. Sur ordre du roi Mohammed VI, le prince a reçu, le 2 février à Rabat, Sidi Mohamed Ould Maham, émissaire du président de Mauritanie.

Début mai, Moulay Rachid a représenté le roi aux funérailles du Grand-Duc Jean de Luxembourg, qui se sont déroulées en la cathédrale Notre-Dame. Le 30 du même mois, il était à Jeddah pour représenter le roi Mohammed VI au Sommet extraordinaire arabe et à celui de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qu’abrité La Mecque. Le 1er juin, il a rencontré, à La Mecque, le prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz.

