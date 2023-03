Rabat : la date du festival du rire « Aji Thdm » dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

La 6ème édition du Festival du rire de Rabat « Aji Thdm » sera organisée du 30 mars au 2 avril au Théâtre National Mohammed V, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Pour cette sixième édition organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, dans le cadre des festivités de Rabat Capitale africaine de la culture, le show sera assuré par « Les Inqualifiables » (Amine et Obeid) avec la participation d’humoristes marocains et subsahariens, indique le communiqué.

« La diversité culturelle sera au rendez-vous chaque soir avec des spectacles inédits » animés par Les Inqualifiables, Oualas, Oussama Ramzi, Ramatoulay, Le Magnific, Haytam Miftah, Zouhair Zair, Driss et Mehdi, Nhidal Saadi, Valery Ndongo et Chihab Elmehdi, souligne la même source, ajoutant qu’un gala africain sera aussi organisé en guise d’hommage à « l’humour Africain en général ».

Ainsi, les Rbatis auront rendez-vous avec un spectacle d’ouverture animé par « Les Inqualifiables » le 30 mars, le spectacle de Zouhair Zair le 31 mars, le gala « Subsahara Rire » le 1er avril et un gala marocain le 2 avril, fait savoir la même source. « Le Festival propose du partage et de la bonne humeur aux soirées ramadanesques des Rbatis », réunissant la plus belle brochette d’humoristes d’ici et d’ailleurs afin d’inviter le public à venir partager des moments euphoriques, conclut le communiqué.