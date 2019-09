Rabat: la cousine du roi Mohammed VI ouvre un restaurant

Lalla Noufissa Al Yaacoubi, fille de Feue la princesse Lalla Aicha, tante du roi Mohammed VI, est l’une des pionnières reconnues de l’hôtellerie et de la restauration au Maroc.

L’hebdomadaire arabophone “Al Ayam”, dans sa dernière livraison, rappelle que Lalla Noufissa est la propriétaire de l’hôtel “Dakhla Attitude”. Ce complexe touristique reçoit chaque année des milliers de clients qui y séjournent en provenance de différents pays étrangers. “Dakhla Attitude”, situé sur la pointe du Dragon, était également l’un des lieux de villégiature préférés de plusieurs membres de la famille royale, précise la même source.Le prince héritier Moulay El Hassan, sa sœur la princesse Lalla Khadija et leur mère, Lalla Salma y avaient aussi séjourné, pour la dernière fois, en 2016.

Et la fille de Feu Hassan Al Yaacoubi, décédé le 7 avril 2015, n’a de cesse d’inaugurer plusieurs projets d’hôtellerie et de restauration et ce, dans différentes villes du Royaume. Le dernier en date, au quartier huppé de l’Agdal, à Rabat.

Il s’agit, en l’occurrence, d’un restaurant bio, détenu à 100% par la société “Bio food and lodging”. Ladite société a été créée par Lalla Noufissa el-Yacoubi qui, par ailleurs, en détient la totalité des actions, ajoute la même source.

L.A.