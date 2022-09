Rabat, Kénitra, Meknès, Ifrane…les dernières hauteurs de pluie au Maroc

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de 12H00 du jeudi 29 septembre 2022 à 12H00 du vendredi 30 septembre 2022, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Rabat : 24

– Kénitra : 08

– Meknès et Rabat-Salé : 06

– Settat, Ifrane et Chefchaouen : 05

– Tétouan, Tit Mellil, Mohammedia et Sidi Slimane : 04

– El Jadida, Nouasser, Larache : 03

– Taza, Benslimane, Al Hoceïma : 02

– Nador, Khouribga, Casablanca, Fès, Saïss et Oujda : 01

– Benguerir, Safi et Bouarfa : moins d’un millimètre.

Voici par ailleurs les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er octobre :

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses tôt le matin sur le sud de l’Oriental.

– Ondées ou averses orageuses par endroits sur les Haut et Anti-Atlas, leurs plaines voisines et le Sud-Est, débordant la nuit sur le reste du Centre.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques nord et centre, l’Oriental et les côtes sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, l’Atlas, le Saiss, le Sud-Est et le sud de l’Oriental et d’intensité modérée sur les provinces du Sud, les côtes atlantiques, le Gharb et le reste de l’Oriental.

– Chasse-poussières sur le nord des provinces du Sud, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, de 08/13°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, les versants sud-est, Oulmès et le plateau des Phosphates et de 13/21°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse continue sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et en hausse partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, ainsi qu’agitée à forte entre El Jorf et Tarfaya et ailleurs.