Rabat-Kénitra: des étudiantes ont vécu un cauchemar dimanche

Les étudiantes de l’université Ibn Tofaïl de Kénitra et les résidentes de “Bayt Al Maarifa” à Rabat ont vécu une journée terrifiante, dimanche 8 juillet, à cause de deux agressions survenues le même jour.

