Rabat: journées Portes-Ouvertes à l’Hôpital Moulay Youssef

L’Hôpital Moulay Youssef des maladies respiratoires du Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina (CHUIS) a organisé, les 24 et 25 Mars, des Journées portes-ouvertes (JPO) sous le thème « Hôpital Moulay Youssef: un renouveau permanent ».

L’objectif étant de faire connaître à grande échelle le nouveau siège de l’hôpital à Salé et de promouvoir son rayonnement comme institution séculaire prodiguant des soins tertiaires en matière de pneumologie et comprenant des centres de référence et des pôles d’excellence à desserte régionale et nationale, a indiqué le CHUIS dans un communiqué.

Offrant l’opportunité pour découvrir la vie de l’hôpital autrement aux usagers, professionnels de santé, médias et grand public, ces JPO se sont articulées autour de trois manifestations de taille.

Il s’agit d’une journée de démarrage marquée par une campagne de dépistage de la Broncho-pneumopathie Chronique Obstructive(BPCO) auprès du personnel éligible du CHU Ibn Sina, ainsi qu’une opération de collecte de sang en collaboration avec le CNTSH.

Dans le même sillage, l’Hôpital Moulay Youssef a organisé, jeudi à Salé, une journée scientifique qui a été animée par plusieurs acteurs de la santé en vue de favoriser des échanges scientifiques sur les maladies respiratoires.

De même, une journée médico-sociale s’est tenue, vendredi au siège de l’Hôpital Moulay Youssef, et qui a inclus une visite guidée aux services de l’hôpital et une rencontre avec les professionnels de santé avec la projection d’un film institutionnel illustrant les domaines d’expertise de l’hôpital.

Au cours de la même journée, l’hôpital a mené des actions caritatives en faveur des patients hospitalisés nécessiteux et une cérémonie en hommage de ses retraités en reconnaissance aux efforts consentis tout au long de leurs carrières professionnelles, conclut le communiqué.

