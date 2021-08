Rabat: interpellation d’un trafiquant à Yacoub El Mansour (DGSN)

Les éléments de la Brigade urbaine de la police judiciaire du district Yacoub Mansour à Rabat ont appréhendé, mercredi, un individu (37 ans) pour son implication présumée dans une affaire de possession de drogues et de psychotropes.

Le mis en cause, aux antécédents judiciaires pour des affaires de drogues, a été interpellé dans la zone de Yacoub Mansour à Rabat, a indiqué dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les perquisitions menées dans son domicile à Ain Atiq, dans les environs de Témara, ont permis la saisie de 20 kg de Chira, 26 grammes de cocaïne et 1141 comprimés psychotropes outre des téléphones portables, un véhicule léger et une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut le communiqué.

BS