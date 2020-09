Rabat: incendie à Marjane de Hay riad, ce que l’on sait

Dans un communiqué rendu public, Marjane informe que l’incendie survenu dans son magasin de Rabat Hay Riad « n’a pas eu d’incidence autre que des dégâts matériels légers ».

Les dispositifs de détection et d’extinction automatiques ont permis de vite maîtriser l’incendie et une enquête est en cours pour en déterminer l’origine, peut-on lire. « Marjane tient à remercier les autorités locales de Rabat pour leur aide précieuse et souhaite informer son aimable clientèle que son magasin est ouvert aujourd’hui jeudi 17 septembre 2020 », ajoute le communiqué.

Rappelons qu’un incendie s’est déclaré, mercredi après-midi, dans les locaux de l’hypermarché Marjane Hay Riad. Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile se sont empressés de se rendre sur les lieux afin de circonscrire le feu.

Les causes exactes de l’incendie restent toujours inconnues pour le moment, indique une source à Le Site Info, privilégiant la piste d’un court-circuit.

