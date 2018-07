Rabat: il trouve 100.000 dirhams et les rend au propriétaire (Vidéo)

Bilal, un jeune homme originaire de Rabat a peut-être vécu lundi 9 juillet le pire moment de sa vie. En descendant d’un petit taxi, il a oublié les 100.000 dirhams qu’il devait déposer à la banque pour le compte de son patron.

Quelques minutes après l’avoir déposé au quartier Hay El Fath, Mohamed Salim, le chauffeur du véhicule, a aperçu l’enveloppe sur la banquette arrière et constaté qu’elle contenait une bonne somme d’argent. «Quand j’ai trouvé l’argent, je n’ai pas hésité. J’ai rebroussé chemin et je me suis garé à l’endroit où j’avais déposé mon client. Il était accroupi, perdu et tremblant de peur», a-t-il confié.

Au moment où il a repéré le taxi, Bilal, surpris, a enlacé le chauffeur, le remerciant pour sa bravoure. «Il m’a dit qu’il pensait déjà à la prison puisque son patron n’allait pas lui pardonner sa bourde», a assuré Salim. Et d’ajouter que le jeune homme lui a donné 1000 dirhams en guise de remerciement pour son geste humain.

K.Z.