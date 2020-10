Rabat: grosses vagues impressionnantes sur la côte atlantique (PHOTOS/VIDEO)

Les côtes de l’Océan atlantique, de Rabat -Salé, ont connu ce jeudi matin de grosses vagues impressionnantes. Du côté du phare de la capitale, en face du cimetière « Achouhada », la violence de la houle qui a déferlé a même submergé une partie de la chaussée, a constaté de visu Le Site info.

En plus, les vagues ont projeté des pierres de différentes tailles au milieu de la route côtière. Pour parer à tout danger, les forces de l’ordre se sont mobilisées pour barrer un tronçon de route et faire dévier les voitures vers la Porte Laâlou. Et des agents de police ont été placés le long de la côte, du phare jusqu’au Borj Lakbir (Fort Rottembourg-Hervé), au quartier de l’Océan, afin de dissuader les passants de s’approcher de la mer et d’ éviter, ainsi, tout risque aux randonneurs.

Les eaux de ces grosses vagues, dont la hauteur dépassait les 3 mètres, ont aussi submergé les seuils de certaines maisons dont les habitants ont eu un peu peur. Mais pas plus que cela! Ni terreur , ni effroi, comme certains l’ont prétendu par ouï-dire!

Notons, cependant, que certains « téméraires » se sont quand même rapprochés pour prendre des photos et des vidéos de ces grosses vagues si impressionnantes et étourdissantes. E quelques enfants jouaient à défier la houle et à s’enfuir avant que les vagues ne .viennent se fracasser sur les rochers. Heureusement que des adultes ont remonté les bretelles à ces gosses insouciants qui ont fini par cesser ce jeu qui aurait pu leur coûter la vie.

Larbi Alaoui