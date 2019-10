Rabat et Salé bientôt liées par des téléphériques ?

Le maire de Rabat Mohamed Sadiki a tenu une réunion mardi 1er octobre avec les responsables de la célèbre société Africa50.

A cette occasion, le responsable des investissements au sein de ladite société Kader Hassan a annoncé que cette dernière pense à lier Rabat et Salé par des téléphériques, au niveau du Bouregreg. «Africa 50 compte mener une étude de faisabilité pour analyser la viabilité de ce projet», a expliqué le responsable.

De son côté, le maire de la capitale a loué cette initiative, précisant qu’il va bientôt proposer le projet aux gestionnaires du secteur du transport à Rabat.

Africa50 est une plateforme d’investissement dans les infrastructures qui contribue à la croissance de l’Afrique en développant et en investissant dans des projets bancables, en catalysant les capitaux du secteur public et en mobilisant des financements du secteur privé, avec des rendements financiers et un impact différenciés.

