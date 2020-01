Rabat: environ 200 mosquées fermées annuellement

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a indiqué, mardi à Rabat, qu’environ 200 mosquées sont fermées annuellement pour restauration suite aux opérations de contrôle menées constamment.

En réponse à une question orale sur “la nécessité de restaurer les mosquées menaçant ruine”, présentée par le groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme à la Chambre des conseillers, Toufiq a souligné que malgré les efforts déployés en matière de réhabilitation des mosquées fermées, les opérations de contrôle menées par les walis et les gouverneurs dans le cadre du Dahir n° 121-14-1 (25 ramadan 1435), aboutissent à la fermeture de près de 200 mosquées annuellement pour restauration.

Le Royaume compte 52.400 mosquées occupant une superficie totale d’au moins 8,5 millions m 2 , autant de bâtiments publics qui nécessitent un entretien et une mobilisation budgétaire pour leur réhabilitation, a-t-il fait remarquer, ajoutant qu’il ne s’agit pas seulement de restauration ou de rénovation, mais également de reconstruction de certaines mosquées fermées.

L’opération de restauration des mosquées a démarré en 2011, avec environ 4.661 expertises techniques effectuées, pour un coût total de 140 MDH, a-t-il fait savoir, notant que ce processus a abouti à la fermeture de 3.238 mosquées, dont 1.034 ont été réhabilitées, 459 sont en cours de réhabilitation et 189 sont en cours d’autorisation, tandis que les mosquées restantes nécessitent un milliard de dirhams pour être réhabilitées.

Le ministère a sollicité une enveloppe financière supplémentaire pour la période 2020-2022, d’un milliard de dirhams (à raison de 300 millions par an), a affirmé Toufiq, soulignant que si aucune suite n’est donnée à cette requête, son département sera dans l’obligation de geler, à partir de l’année en cours, la plupart des nouveaux projets de mosquées, de complexes administratifs et culturels et d’écoles de l’enseignement traditionnel.

S.L. (avec MAP)