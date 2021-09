Rabat: Enquête judiciaire à l’encontre d’un policier qui est allé trop loin

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a ouvert, mercredi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les actes criminels attribués à un gardien de paix pour son implication présumée dans une affaire de vol.

Les services de la préfecture de police de Rabat avaient reçu deux plaintes concernant l’implication présumée d’une personne en uniforme de service dans le non-paiement de biens et marchandises obtenus sans le consentement de leurs propriétaires dans deux magasins de vêtements et de produits cosmétiques, ce qui a nécessité l’ouverture d’une enquête approfondie ayant permis d’identifier le suspect et de l’interpeller, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le policier mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire ordonnée par le parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de cette affaire, tandis que la DGSN attend la fin de l’enquête judiciaire pour prendre les mesures administratives et disciplinaires prévues par le statut fondamental des fonctionnaires de la sûreté nationale, conclut le communiqué.