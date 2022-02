Rabat: émouvantes obsèques de l’écrivain et journaliste Driss El Khouri (VIDEO)

Driss El Khouri nous a quittés pour un monde meilleur, à l’âge de 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu, ce mardi 15 février, à Rabat en présence des membres de sa famille, de ses proches et de ses nombreux amis. Parmi ces derniers, plusieurs artistes marocains, acteurs, écrivains et journalistes.

Le défunt qui avait commencé sa carrière journalistique comme correcteur au sein d »Al Alam », quotidien arabophone du parti de l’Istiqlal, comme le rappelle l’artiste Mohamed Choubi, a su gravir les échelons et est devenu un vrai touche-à tout, concernant les arts et le journalisme. Un véritable artiste ayant plusieurs cordes à son arc, journaliste et chroniqueur au sein du quotidien USFPiste « Al ittihad al ichtiraki », nouvelliste à la plume brillantissime, critique d’art, cinéma, théâtre, arts plastiques, « Ba » Driss avait le don de réussir là où sa plume féconde le guidait.

L’auteur de ces lignes se rappelle plusieurs rencontres amicales avec Driss El Khouri, à Rabat ou à Casablanca, sa ville natale, où culture, convivialité, humour spécialement « khourien » et échanges fructueux faisaient bon ménage. L’une de ces rencontres reste vivace chez votre serviteur quand le Britich Council de Rabat fêtait, un soir de la fin des années 90, les trente années de l’existence des « quatre garçons dans le vent », les fameux et inimitables Beatles, sur un écran géant, on passait les plus grands tubes du fantastique quatuor originaire de Liverpool et, à un certain moment, « Ba » Driss m’a susurré à l’oreille: « Tu sais que nos Beatles à nous, ce sont les Nass El Ghiwane: Ne sont-ils pas en droit de mériter un jour un tel bel hommage national? ».

La dernière fois que votre serviteur a eu la chance de revoir Driss El Khourfi, c’était il y a peine quelques semaines au club du Stade marocain, section pétanque. J’y étais en famille un dimanche et c’est lui qui était venu me saluer à notre table en me gratifiant de son expression favorite « Watta sir », après m’avoir demandé de mes nouvelles.

« Watta sir »! Et c’est toi qui es parti, cher « Ba » Driss! Que Dieu t’ait en Sa sainte miséricorde! Sincères condoléances de Le Site info à ta famille, à tes proches et à tes amis et admirateurs, si nombreux ici au Maroc et ailleurs!

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Larbi Alaoui