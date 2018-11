Rabat: elle prétendait connaître de hauts responsables pour escroquer

La police de Rabat a interpellé une femme pour corruption et escroquerie. Elle prétendait, selon Al Massae, avoir le bras long et connaître de haut responsables dans la gendarmerie royale, ce qui lui permettait de falsifier les résultats des concours d’accès à l’école royale de la gendarmerie à Marrakech.

