Rabat: El Othmani promet d’interagir efficacement avec le rapport Benmoussa

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a souligné, ce jeudi, que le gouvernement examinera le rapport sur le nouveau modèle de développement dont la cérémonie de présentation a été présidée, mardi, par le roi Mohammed VI, pour interagir efficacement avec son contenu se rapportant aussi bien à son domaine de compétence qu’aux différents chantiers menés par le gouvernement.

El Othmani a noté que cette occasion a constitué un moment important attendu par l’ensemble des Marocains dans la mesure où le Souverain a chargé le président de la Commission spéciale sur ce modèle et ses membres au moment de leur nomination d’ouvrir un dialogue élargi avec les différents acteurs aussi bien institutionnels que ceux des partis politiques, de la société civile et l’ensemble des citoyens en perspective d’élaborer un rapport sur le nouveau modèle de développement, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

A cet égard, le chef du gouvernement a relevé que le modèle suivi, jusqu’à présent, par le Maroc et ayant permis d’avoir des réalisations et des acquis nécessite une rénovation pour accompagner les mutations et les développements qu’a connus notre pays, ainsi que le monde pour transcender les entraves et relever les défis du moment.

Et de rappeler que le Souverain a appelé, à cette occasion, à l’interaction avec le résultat de ce travail et à sa mise au service du développement de notre pays et du bien-être des citoyens, ajoutant que le Roi a invité aussi le gouvernement et les différents acteurs et institutions, chacun dans son domaine de compétence, à participer et contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport.

Le chef du gouvernement, a poursuivi Amzazi, a tenu à remercier tous les citoyens et les forces de la société civile, politiques et sociales pour leur contribution, ce qui a permis d’atteindre ce moment historique, soulignant l’impératif d’amorcer la mise en oeuvre du contenu du rapport et sa vision prospective s’étalant jusqu’à 2035.

