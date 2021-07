Rabat: El Othmani a présidé une importante réunion

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani a présidé, ce lundi à Rabat, la 4ème réunion de la Commission nationale de suivi et d’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Cette réunion a été consacrée au bilan d’action de la Commission y compris la mise en place du plan législatif et organisationnel et la mise en oeuvre des chantiers de la loi-cadre pour la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et des dispositions du tableau de bord.

Intervenant à l’ouverture de cette réunion, El Othmani a mis l’accent sur le contexte dans lequel se tient cette Commission, marqué notamment par l’examen devant le parlement du bilan gouvernemental, où le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique occupe une place de choix, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

L’école marocaine, a-t-il dit, se trouve au centre des composantes du rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), qui a été présenté devant le roi Mohammed VI, en parfaite adéquation avec les exigences de la vision stratégique de réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 2015-2030.

Cette réunion, a poursuivi El Othmani, intervient également à deux ans presque de l’entrée en vigueur de la loi-cadre n°51.17, ce qui a exigé l’accélération de la réalisation de plusieurs chantiers et la poursuite de la même mobilisation au service du système d’éducation et de formation ainsi que la préparation dans de bonnes conditions de la prochaine rentrée scolaire et universitaire.

Le chef du gouvernement a rappelé dans ce sens la priorité accordée au chantier législatif en mettant en place des structures de gouvernance stipulées par la loi-cadre, dont l’adoption du décret portant création du Conseil national de la recherche scientifique, du décret réglementant l’enseignement à distance ainsi que la préparation et l’examen d’un certain nombre de textes juridiques et législatifs ayant trait à la mise en œuvre des dispositions de ladite loi.

Il a salué dans ce sens le travail participatif fructueux entre le gouvernement et l’ensemble de ses partenaires dans ce chantier avec à leur tête le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Il a également relevé que le gouvernement veille à l’accompagnement des mesures pratiques des projets que les départements gouvernementaux, chacun selon ses compétences, ont œuvré à traduire dans les faits après leur présentation devant la Commission durant les deux précédentes réunions.

El Othmani a tenu à remercier tous les départements gouvernementaux concernés, les commissions thématiques et le secrétariat permanent de la Commission, pour leur travail continu afin d’accélérer la mise en œuvre de grands projets de réforme.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Royaume dispose désormais d’une feuille de route aux contours bien définis qui rassure quant à la bonne voie du train de réformes et ce, pour la première fois, grâce à un schéma législatif et organisationnel global pour la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre.

A cet égard, il a estimé nécessaire d’œuvrer à l’installation des organes créés en vertu des textes approuvés, à commencer par le Conseil national de la recherche scientifique, et accélérer la présentation du décret portant création du Comité permanent des programmes au Conseil de gouvernement pour adoption et de soumettre à la procédure d’approbation la loi réglementant l’Enseignement supérieur, afin que ces instances, dès leur installation et la mise en place de leurs structures et mécanismes de travail, puissent préparer les documents et guides référentiels prévus par la loi, en tant que cadres contractuels de référence pour la mise en œuvre, l’évaluation et l’amélioration de la qualité du système.

Le chef de l’exécutif a enfin souligné que la loi-cadre pour la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique a opéré une rupture avec la « logique des réformes et la réforme des réformes » car cette Commission, avec ses structures organisationnelles, constitue la garantie institutionnelle de cette continuité compte tenu des projets qui y seront étudiés, des décisions qu’elle rendra et des structures et piliers qu’elle édifiera.

Au cours de cette réunion, les membres de la Commission ont suivi et discuté un exposé du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, dans lequel il a passé en revue le bilan d’action de la Commission nationale et des commissions compétentes permanentes, le bilan intermédiaire de la mise en oeuvre du plan législatif et organisationnel pour l’application des dispositions de la loi, et la méthodologie de mise en place des chantiers de la loi-cadre au niveau de la conduite, du suivi, de la mobilisation, ainsi que l’activation des composantes du tableau de bord à travers des contrats avec les départements gouvernementaux.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, du ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle et du ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ont également participé à cette rencontre le président de l’Association des présidents de régions du Maroc, la secrétaire général du Conseil supérieur de l’éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique, des secrétaires généraux et des représentants des départements membres de la Commission.

