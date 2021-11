Rabat: effondrement d’une partie du plafond au marché de gros

Les fortes précipitations que la capitale a connues, depuis mercredi dernier, ont provoqué l’effondrement d’une partie d’un plafond des chambres froides au marché de gros.

Selon une source de Le Site info, les autorités locales se sont rendues sur les lieux et ont évalué les dégât matériels qui ont résulté de l’accident. Ainsi, l’on a noté la présence de l’adjoint au maire de Rabat, du directeur général des services du Conseil communal, du directeur du marché de gros et des représentants des. autorités locales.

Une visite de terrain a été également effectuée dans le but de s’assurer de la sécurité des commerçants de fruits et légumes et de répondre à leurs doléances. De même que les professionnels du secteur ont reçu des promesses de résoudre tous les problèmes, dans l’attente de la fin des travaux du nouveau marché de gros au quartier Youssoufia.

A.A.