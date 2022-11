Rabat: du nouveau dans le dossier des cafetiers et restaurateurs

La crise suscitée par les redevances, imposées aux propriétaires des cafés et des restaurants de la capitale par la maire RNIste, Asmaa Rhlalou, est sur le point d’être résorbée, a appris Le Site info de source concordante.

Ceci, après les accords conclus entre les professionnels du secteur et la maire de Rabat et concernant plusieurs mesures qui seront discutées et débattues, lors de réunions officielles l’occasion de la tenue de la prochaine session du Conseil communal de la ville.

A ce propos, le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants du Maroc a déclaré à Le Site info qu’une réunion aura lieu, ce mercredi 2 novembre, avec le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la Région Rabat-Salé-Kénitra, en vue de discuter et de débattre des propositions des professionnels du secteur.

Ceci, a précisé Noureddine El Harrak, en préparation de la réunion avec l’adjoint à la maire au cours de cette semaine, d’abord, et celle avec Asmaa Rhlalou, la maire de Rabat, par la suite.

De même que notre interlocuteur a également tenu à souligner que la crise suscitée par les redevances imposées aux cafetiers et restaurateurs est en train d’être résolue, sachant que les professionnels ont demandé la réduction desdites redevances, ainsi que l’adoption d’une loi organique concernant l’exploitation de l’espace public.

Laquelle loi fixera les relations entre les professionnels du secteur et le Conseil communal de la capitale d’une manière juridique, claire, nette et sans équivoque, comportant la nature des sanctions, des amendes, ainsi que d’autres droits intrinsèques des concernés.

Larbi Alaoui