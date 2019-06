Rabat: double arrestation à la gare routière d’El Kamra

La police judiciaire de Rabat a arrêté, ce mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), le chauffeur d’un autocar et son assistant pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Dans un communiqué, la DGSN indique que les deux mis en cause ont été interpellés au niveau de la gare routière El-Kamra à Rabat juste après leur arrivée en provenance de Tanger, faisant savoir que les perquisitions ont permis la saisie en leur possession de 12.000 comprimés psychotropes de type “Rivotril” et 987 autres de type Extasy, ainsi qu’une importante somme d’argent en devise nationale soupçonnée provenir de ce trafic de drogues.

Les investigations et recherches menées dans le cadre de cette affaire ont également permis l’arrestation, à Kénitra et à Casablanca, de deux autres individus, aux multiples antécédents judiciaires, en possession d’un couteau et d’une somme d’argent, soupçonnés de trafic de drogues et de psychotropes, selon la même source.

Les quatre prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des opérations sécuritaires intenses de lutte contre le trafic de drogues, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)