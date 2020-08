Rabat: distribution gratuite de masques de protection aux citoyens

Les autorités locales de la capitale ont pris une initiative louable et hautement citoyenne. Celle de procéder à la distribution gratuite de masques de protection.

Cette opération a eu lieu au quartier Yacoub El Mansour de Rabat, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation, menée par des agents d’autorité, visant à faire comprendre que le port obligatoire du masque est l’une des mesures primordiales dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Par ailleurs, Abdelali Rami a estimé que cette initiative incitera les citoyens à porter les masques de protection, surtout ceux dont les faibles revenus ne permettent pas à en acheter quotidiennement. De même que l’acteur associatif, via sa page officielle Facebook, a réitéré l’importance et l’opportunité de « cette initiative humaniste » prise par les autorités locales de Rabat et dont l’objectif est de sensibiliser les citoyens à la nécessité du port obligatoire des masques de protection.

La publication de Abdelali Rami a fait positivement réagir les autorités locales de Yacoub El Mansour , ainsi que la proposition de l’acteur associatif de fournir gratuitement des masques aux citoyens après que cela est devenu obligatoire en vue d’endiguer le risque de transmission du coronavirus.

A.Z.