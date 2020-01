Rabat: deux trafiquants de drogues dans les filets de la police

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat est parvenu, en coordination étroite avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à arrêter, lundi aux premières heures du matin, deux individus âgés de 33 et 40 ans pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Les prévenus ont été appréhendés dans une aire de repos d’autoroute entre les villes de Khemisset et Tiflet, immédiatement après leur arrivée à bord d’une voiture de location en provenance d’une ville de l’Oriental, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les opérations de fouille ont permis la saisie de 5.520 comprimés psychotropes de différents types.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, ainsi que l’ensemble des actes criminels qui sont reprochés aux suspects.

Ces opérations sécuritaires s’inscrivent dans le cadre des efforts intenses et conjoints que déploient les services de la DGSN et de la DGST dans les différentes régions du Royaume pour détecter et lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)