Rabat: des sangliers sèment la panique à Hay Riad

La Fédération de la gauche marocaine, circonscription Agdal-Riad, de Rabat, annonce avoir reçu de nombreuses plaintes concernant des sangliers venant de forêts avoisinantes.

Le courrier reçu par les conseillers de La FGD, de ladite circonscription et du Conseil de la ville, émane des habitants du secteur 23 de Hay Riad, faisant état de la présence de sangliers à proximité de la Ceinture verte de la capitale.

Via sa page officielle Facebook, la FDG tire la sonnette d’alarme concernant la présence de ces cochons sauvages , tout près de Rabat, et constituant un réel danger sur la vie des citoyens. Les camarades de Omar Balafrej n’ont pas non plus d’alerter le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à La lutte contre la désertification , sollicitant son intervention urgente pour résoudre ce problème qui risque d’avoir de graves conséquences.

Pour rappel, les R’batis n’ont pas attendu l’appel de la FGD pour alerter sur ce phénomène. En effet, plusieurs vidéos avaient été auparavant publiés sur les réseaux sociaux, montrant des sangliers et des marcassins traverser une route à Hay Riad.

Il y a même un citoyen, tout en filmant nuitamment les bêtes, avait cru bon prétendre qu’il s’agissait de “…dbo3a” (hyènes) à Hay Riad”, confondant allègrement des mammifères omnivores et des carnivores terrestres!

Larbi Alaoui