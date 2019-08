Rabat: des projets défectueux à Hay Riad pointés du doigt

Des projets ayant coûté les yeux de la tête et qui s’avèrent être inopérants! Cela concerne le projet pharaonique “Rabat, ville lumière, capitale de la culture” qui a englouti l’enveloppe budgétaire de 9,7 milliards de dirhams. Et des millions pour le macadam et des trottoirs déficients sont partis en fumée.

Selon le quotidien Al Massae de ce mardi, les députés de la Fédération démocratique de gauche (FDG) ont demandé au président du Conseil de la capitale de ne point donner son aval aux travaux réalisés par la société Rabat aménagement. Lesdits travaux concernent particulièrement des routes aux secteurs 18, 19 et 20, au quartier huppé, Hay Riad.

Cette demande des élus de la FDG pointe les défaillances et défauts de ces réalisations de la société précitée, ajoute la même source.

Ben Brahim