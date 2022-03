Rabat: des infirmièr-es disent non à l’accord gouvernement-syndicats (VIDEO)

Des dizaines d’infirmières et d’infirmiers, ainsi que des techniciens de santé, de différentes villes du Royaume, se sont donné rendez-vous à Rabat, ce jeudi 3 mars, pour participer à un sit-in auquel a appelé le Syndicat indépendant des infirmiers.

Et Mustapha Chafii, du Centre hospitalier Mohammed VI, a déclaré à Le Site info que cette manifestation a pour objectif d’exprimer le refus des concernés de l’accord conclu entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les syndicats.

Notre interlocuteur a également précisé que les manifestants protestent contre l’obstination du ministère de tutelle et sa persistance à adopter une politique d’exclusion à l’égard des concernés, ainsi qu’à sa sourde oreille à propos de leur cahier revendicatif.

L.A.